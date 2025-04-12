Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +7°, дождь со снегом• Севастополь: +8°, дождь со снегом• Ялта: +6°, облачно• Алушта: +7°, дождь• Евпатория: +8°, дождь• Саки: +9°, дождь• Бахчисарай: +6°, дождь• Джанкой: +8°, дождь• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +7°, дождьЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии