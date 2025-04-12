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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +7°, дождь со снегом• Севастополь: +8°, дождь со снегом• Ялта: +6°, облачно• Алушта: +7°, дождь• Евпатория: +8°, дождь• Саки: +9°, дождь• Бахчисарай: +6°, дождь• Джанкой: +8°, дождь• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +7°, дождьЧитать подробнее>>> .

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