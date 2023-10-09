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Хотите верьте, хотите нет, но он был прав. Жириновский про Израиль и всё остальное

Хотите верьте, хотите нет, но он был прав. Жириновский про Израиль и всё остальное

Согласитесь, что мы сейчас очень часто вспоминаем Владимира Жириновского. И не устаём удивляться, поражаться: а как же, оказывается, он был прав в своих предсказаниях! Печально, что в бытность его, Жириновского всерьёз не воспринимали.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Хотите верьте, хотите нет, но у меня есть ощущение,что Вольфович жив. Дважды я беседовал с ним и что? Умница невероятная.
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