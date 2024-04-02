Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с середины марта

Евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта, доллар торгуется в районе 92,4 рубля. Российскую валюту продолжают поддерживать денежно-кредитная политика ЦБ и репатриация выручки экспортеров, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.
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