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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с середины марта

Евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта, доллар торгуется в районе 92,4 рубля. Российскую валюту продолжают поддерживать денежно-кредитная политика ЦБ и репатриация выручки экспортеров, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

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