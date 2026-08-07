В Москва-Сити накрыли канал вывода мошеннических денег на Украину

В Москва-Сити накрыли канал вывода мошеннических денег на УкраинуСотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые мошеннические кол-центры Украины выводили за рубеж похищенные средства граждан.
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