Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.
Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге
Комментарии
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Генрих
Никогда этот ублюдок с криминальным прошлым не был офицером. А ты просто тупой баран, как и все уверовавшие в эту запиндосенную херню из адреса тухлой ципсоты. https://www.fontanka.ru/2018/08/27/085/
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9 час.
Галина Смирнова
У Путина на носу выборы, западные партнеры уже вспомнили про "Новичок")))) Пока интрига, кто же будет сакральной жертвой.... у всех "врагов Путина" потихоньку начинается чесотка)
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6 час.
Марина Петрова
Еще одна тварь предательская.
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2 час.
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