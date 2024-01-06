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Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Бывший офицер «Вагнера» Игорь Саликов готовится дать показания в Гааге

Но пока он раздаёт интервью голландской прессе Экс-начальник 4 отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии, в феврале 2022 года Саликов командовал одним из подразделений ЧВК «Редут», а в конце декабря 2023 года приземлился в аэропорту Схипол в Амстердаме — главной воздушной гавани страны.

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Комментарии
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Генрих
Никогда этот ублюдок с криминальным прошлым не был офицером. А ты просто тупой баран, как и все уверовавшие в эту запиндосенную херню из адреса тухлой ципсоты. https://www.fontanka.ru/2018/08/27/085/
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