Авторы Goddess of Victory: Nikke изменили дизайн NPC из-за обвинений в плагиате Несколько...

Авторы Goddess of Victory: Nikke изменили дизайн NPC из-за обвинений в плагиатеНесколько дней назад игроки обнаружили в популярном шутере Goddess of Victory: Nikke персонажа, который показался им подозрительно похожим на дизайн Самурая из небольшой серии FALSLANDER за авторством neco.