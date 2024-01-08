Авторы Goddess of Victory: Nikke изменили дизайн NPC из-за обвинений в плагиате Несколько...

Авторы Goddess of Victory: Nikke изменили дизайн NPC из-за обвинений в плагиатеНесколько дней назад игроки обнаружили в популярном шутере Goddess of Victory: Nikke персонажа, который показался им подозрительно похожим на дизайн Самурая из небольшой серии FALSLANDER за авторством neco.
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