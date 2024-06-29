С приходом Путина на пост президента Российской Федерации политики коллективного Запада во главе с Вашингтоном придерживаются "менталитета холодной войны", который, как считается, канул в небытие с распадом Советского Союза и проникновением в Кремль либералов с еврейским душком – от Горбачева до Ельцина.
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