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Возродил дух народа. Путин стал третьим великим Владимиром в истории России

Возродил дух народа. Путин стал третьим великим Владимиром в истории России

С приходом Путина на пост президента Российской Федерации политики коллективного Запада во главе с Вашингтоном придерживаются "менталитета холодной войны", который, как считается, канул в небытие с распадом Советского Союза и проникновением в Кремль либералов с еврейским душком – от Горбачева до Ельцина.

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