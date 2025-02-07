Москва аккредитует журналиста Le Monde, если Париж даст визу российскому журналисту

Россия будет вынуждена принимать ответные меры, если власти Франции продолжат обострять ситуацию со СМИ, отметила Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва аккредитует журналиста Le Monde.
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