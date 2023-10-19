Логопеды дадут практические рекомендации жителям Северного

В рамках недели осведомленности о дислексии специалисты городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки проведут для родителей из района Северный бесплатные консультации.
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