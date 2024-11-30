Фотоловушки Окского заповедника засняли трёх лосей

Отмечается, что у них совсем недавно прошёл период гона – довольно опасное время для лосей. Самцы дерутся между собой, и, хотя чаще всего эти битвы носят турнирный характер, случаются травмы, а то и смертельные случаи.
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