Татарстан синхрончысы иң яхшы нәтиҗә белән Россия чемпионатында алтын медаль алды

Синхрон йөзү буенча Россия чемпионатының беренче көне тәмамланды, ул Екатеринбургта уза. Казанның «Покровская мәктәбе»ндә тәрбияләнүче Агния Тулупова Россия җыелма командасы составында техник программада сезонның дөньядагы иң яхшы нәтиҗәсе белән алтын медаль алды.
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