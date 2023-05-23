Горе от ума: тульские врачи рассказали, какие полезные привычки могут причинить вред

В погоне за полезными привычками есть риск перестараться и причинить вред здоровью. Это касается резкого вхождения в спорт, неправильной техники выполнения упражнений, бездумного приема витаминов, самовольного назначения диет и много другого.
В погоне за полезными привычками есть риск перестараться и причинить вред здоровью. Это касается резкого вхождения в спорт, неправильной техники выполнения упражнений, бездумного приема витаминов, самовольного назначения диет и много другого.
Свежие комментарии