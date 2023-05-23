ТСН24

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шерстобитов
    Девушка на самокате, а Lada по Туле сама по себе ездит... Бойтесь Lada....Автомобиль Lada с...
  • ИгорьОвчаренко
    Многовато будет. Может он умножает ВВП страны? Рабочие на заводах ,выпускающие  необходимую военную технику, о таких ...Зарплата ректора ...
  • Александр Ракитин
    А бизнес-патриоты из Ассоциации предпринимателей не внесли предложение о срочном введении прогрессивного налогообложе...Главе Минтруда Ро...

Горе от ума: тульские врачи рассказали, какие полезные привычки могут причинить вред

Горе от ума: тульские врачи рассказали, какие полезные привычки могут причинить вред

В погоне за полезными привычками есть риск перестараться и причинить вред здоровью. Это касается резкого вхождения в спорт, неправильной техники выполнения упражнений, бездумного приема витаминов, самовольного назначения диет и много другого.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх