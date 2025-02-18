Рынок перекуплен, возможна коррекция

Геополитика сейчас играет первую скрипку, поэтому локальные инвесторы будут внимательно следить за новостями со встречи двух делегаций из России и США, которая пройдет сегодня в Саудовской Аравии, где будут обсуждать условия урегулирования украинского конфликта.