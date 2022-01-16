Разведчики ЮВО приступили к горной подготовке в Карачаево-Черкесии

Разведчики ЮВО приступили к горной подготовке в Карачаево-Черкесии

В ходе занятий разведчики совершенствуют навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения.

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