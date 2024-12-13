Как правильно подготовиться к переезду в новую квартиру: 9 советов

Переезд в новое жилье обязывает предусмотреть множество моментов — от определения даты и ревизии вещей до упаковки мебели и сбора необходимого минимума Переезд в новую квартиру — это всегда волнительное и хлопотное событие.
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