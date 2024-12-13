Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

16 подписчиков

Как правильно подготовиться к переезду в новую квартиру: 9 советов

Как правильно подготовиться к переезду в новую квартиру: 9 советов

Переезд в новое жилье обязывает предусмотреть множество моментов — от определения даты и ревизии вещей до упаковки мебели и сбора необходимого минимума Переезд в новую квартиру — это всегда волнительное и хлопотное событие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх