Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свободная пресса: Ищенко оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

Известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко оценил вероятность применения Россией ядерного оружия, если в открытый военный конфликт с нашей страной вступят Польша и Прибалтика.

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