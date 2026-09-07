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ИА Регнум

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Член немецкой партии АдГ выставил на аукцион кружку с надписью «Армия России»

Член немецкой партии АдГ выставил на аукцион кружку с надписью «Армия России»

Заместитель руководителя партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) в земле Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер выставил на международный аукцион eBay кружку черного цвета с надписью «Армия России», которая ранее спровоцировала скандал.

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