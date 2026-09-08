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Мировое обозрение

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Стал известен самый подешевевший продукт августа

Стал известен самый подешевевший продукт августа

Картофель по итогам августа стал абсолютным лидером по темпам удешевления среди всех продуктов в России.

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