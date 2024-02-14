Walmart ведет переговоры о покупке Vizio более чем за $2 млрд

Walmart ведет переговоры о покупке Vizio более чем за $2 млрдАмериканская компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, ведет переговоры о покупке производителя смарт-телевизоров Vizio более чем за $2 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal.