Walmart ведет переговоры о покупке Vizio более чем за $2 млрд

Walmart ведет переговоры о покупке Vizio более чем за $2 млрдАмериканская компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, ведет переговоры о покупке производителя смарт-телевизоров Vizio более чем за $2 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal.
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