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Кубок Варшавы. Браун, Бричги, Садовский, Городницкий, Мартынов, Хагара выступят с короткими программами

ISU Challenger Кубок Варшавы Варшава, Польша Мужчины Короткая программа Начало – 16:35 по московскому времени.

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