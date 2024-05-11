Спасавшим людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге вручили по 3 млн рублей Трое парней, спасших пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге, получили по три миллиона рублей от президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
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