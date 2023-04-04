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    мужикам призывного возраста, повестки прямо при пересечении границы вручать.Больше половины у...

Что скрыто в ироническом молчании пожилых людей?

Что скрыто в ироническом молчании пожилых людей?

Жизненный опыт и мудрость, приобретаемые с годами, часто проявляются в молчании пожилых людей. Но что может скрываться за этим молчанием? Какие мысли, чувства и переживания могут таять в сердцах старших поколений? Рассмотрим этот вопрос ближе.

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