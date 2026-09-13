Физик Шамин рассказал, как подготовить старый смартфон к длительному хранению

Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, что старый смартфон можно хранить, если следить за состоянием аккумулятора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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