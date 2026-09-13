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Физик Шамин рассказал, как подготовить старый смартфон к длительному хранению

Физик Шамин рассказал, как подготовить старый смартфон к длительному хранению

Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, что старый смартфон можно хранить, если следить за состоянием аккумулятора.

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