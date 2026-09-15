📷❗️Линейка современных белорусских комплексов связи тактического и оперативно-тактического звена от Госкомвоенпрома охватывает практически весь спектр задач управления войсками: от индивидуальной голосовой связи отделения до построения распределенных многодиапазонных сетей с ретрансляцией, пакетной передачей данных и интеграцией в спутниковые и сотовые каналы.