В атакованном ВСУ доме в Белгороде из-за демонтажа возникли очаги возгорания

При проведении демонтажных работ в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) доме в Белгороде от разлетающихся искр возникли очаги возгорания, в данный момент они ликвидированы, оперативные службы держат ситуацию на контроле.
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