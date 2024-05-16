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В атакованном ВСУ доме в Белгороде из-за демонтажа возникли очаги возгорания

В атакованном ВСУ доме в Белгороде из-за демонтажа возникли очаги возгорания

При проведении демонтажных работ в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) доме в Белгороде от разлетающихся искр возникли очаги возгорания, в данный момент они ликвидированы, оперативные службы держат ситуацию на контроле.

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