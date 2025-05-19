Санкт-петербург VS Москва.

А ведь я почти полюбила Москву, по крайней мере мне казалось, что в последнее время, несмотря на различия в восприятии “Поребриков” и “шаурмы”, многое движется в параллельном направлении, много общих “культурных” точек пересечения.
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