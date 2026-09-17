Пашинян призвал не исходить из апокалиптических сценариев из-за цены на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не исходить из «апокалиптических сценариев» при обсуждении возможного изменения цены на российский газ.
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