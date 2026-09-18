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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о словах Исинбаевой: «Может быть, Елена поняла, что момент был упущен. Будем надеяться, что все спортсмены в комиссии атлетов МОК проснутся»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на высказывания двукратной победительницы Олимпиады по легкой атлетике Елены Исинбаевой.

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