Захарова объяснила стремление Трампа урегулировать украинский кризис

РИА Новости Американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт, основываясь на интересах собственной страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии