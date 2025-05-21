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Захарова объяснила стремление Трампа урегулировать украинский кризис

Захарова объяснила стремление Трампа урегулировать украинский кризис

РИА Новости Американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт, основываясь на интересах собственной страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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