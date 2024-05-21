В Краснодарском крае перед судом предстанут руководители строительной фирмы, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег

Следственным отделением ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего жителя Лабинска и его 33-летней сообщницы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.
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