Харрис заявила, что Израиль обязан избегать гибели гражданских

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис после удара Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа заявила, что власти еврейского государства обязаны избегать жертв среди гражданского населения.
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