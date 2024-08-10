Харрис заявила, что Израиль обязан избегать гибели гражданских

Политика как она есть

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис после удара Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа заявила, что власти еврейского государства обязаны избегать жертв среди гражданского населения.