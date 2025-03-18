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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Костылева: «Я была неугомонным и гиперактивным ребенком. Раз в неделю стабильно была в травмпункте. Когда начала ходить на фигурное катание, стала более спокойной»

Фигуристке 13 лет, она является победительницей первенства России и финала Гран-при среди юниоров 2025 года.

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