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Франция обнародовала список поставленного Киеву оружия за два года конфликта

Франция обнародовала список поставленного Киеву оружия за два года конфликта. Как пишет Газета.ру, документ состоит из 50 пунктов и включает в себя защитное оборудование, средства связи, различное вооружение, беспилотные аппараты, а также дальнобойные ракеты и системы ПВО.

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