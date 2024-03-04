Франция обнародовала список поставленного Киеву оружия за два года конфликта. Как пишет Газета.ру, документ состоит из 50 пунктов и включает в себя защитное оборудование, средства связи, различное вооружение, беспилотные аппараты, а также дальнобойные ракеты и системы ПВО.