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Порвали «Химеру». Армия России ликвидировала лучшего разведчика Украины

Порвали «Химеру». Армия России ликвидировала лучшего разведчика Украины

Владимир Крупский.Вчера 2,2K прочитали Российские войска ликвидировали в зоне специальной военной операции одного из лучших разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Крупского.

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