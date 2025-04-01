БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Русские стран Балтии вместе с латышами, литовцами и эстонцами сформируют новый левый фронт за СССР»

«Русские стран Балтии вместе с латышами, литовцами и эстонцами сформируют новый левый фронт за СССР»

Москва эвакуирует соотечественников из Прибалтики, чтобы защитить их от дискриминации Сергей Аксёнов Фото: ТАСС Материал комментируют: Бенес Айо В Москве всерьёз задумались о более энергичной помощи русскоязычным соотечественникам в странах Балтии.

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Людмила Лепаева
Эвакуированным дают квартиры бесплатно или только взерам
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