В Туле 8 октября ограничат движение на улице Гоголевской

Ограничения вводятся из-за мероприятия, посвящённого Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молодёжь угощала ...
- Молодёжь угощала ...
- Молодёжь угощала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым