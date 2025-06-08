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Нидерландская журналистка раскрыла причину ситуации с телами военных ВСУ

Причина возникновения ситуации с телами военннослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть в том, что у Киева попросту нет денег на выплату компенсаций семьям погибших, а западные союзники отказываются выделять финансирование на подобные мероприятия.

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