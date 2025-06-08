Причина возникновения ситуации с телами военннослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть в том, что у Киева попросту нет денег на выплату компенсаций семьям погибших, а западные союзники отказываются выделять финансирование на подобные мероприятия.
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