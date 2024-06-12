Символ любви к Родине. Томенко и Романенко поздравили жителей Алтая с Днем России

Губернатор и спикер АКЗС подчеркнули, что Алтайский край вносит вклад в сохранение благополучия страны Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей края с Днем России.
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