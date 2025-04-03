Совет национальной безопасности США оказался в центре скандала из-за Gmail

Совет национальной безопасности (NSC) Белого дома оказался в центре скандала после того, как стало известно, что его сотрудники, включая советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, использовали личные аккаунты Gmail для служебной переписки.
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