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Совет национальной безопасности США оказался в центре скандала из-за Gmail

Совет национальной безопасности США оказался в центре скандала из-за Gmail

Совет национальной безопасности (NSC) Белого дома оказался в центре скандала после того, как стало известно, что его сотрудники, включая советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, использовали личные аккаунты Gmail для служебной переписки.

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