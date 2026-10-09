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Регионы России

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На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из 500 автомобилей со стороны Керчи

На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из 500 автомобилей со стороны Керчи

Информационный центр сообщил о значительном скоплении транспорта на подъездах к Крымскому мосту. По состоянию на 16:00 мск 9 октября, со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находятся 500 транспортных средств.

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