Рейтинг ATP. Рублев стал №8, Шаповалов поднялся на 22 строчки, Бонзи вернулся в топ-100

Чемпион Белграда Денис Шаповалов приблизился к возвращению в топ-50. PIF ATP Rankings Положение на 11 ноября 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330 2 (2) Александр Зверев (Германия) 7715 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7210 4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5230 5 (6) Тэйлор Фриц (США) 4300 6 (5) Новак Джокович (Сербия) 5210 7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3855 8 (9) Андрей Рублев (Россия) 3720 9 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3745 10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3350 13 (11) Хольгер Руне (Дания) 3025 14 (14) Юго Эмбер (Франция) 2765 19 (19) Карен Хачанов (Россия) 2410 28 (31) Иржи Лехечка (Чехия) 1660 50 (57) Кэмерон Норри (Великобритания) 1119 56 (78) Денис Шаповалов (Канада) 981 60 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 923 68 (54) Адриан Маннарино (Франция) 779 78 (124) Бенжамен Бонзи (Франция) 730 85 (75) Павел Котов (Россия) 665 107 (132) Кеи Нисикори (Япония) 578 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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