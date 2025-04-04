Благодарят вне зависимости от национальности: в Новой Москве общинники патрулируют улицы

РР Русский Россиянин Когда уже запретят въезд этого сброда нелюдей, до чего довели ситуацию,в своей стране местное население не может жить спокойно,чем занимается президент и его администрация?! Толкрантностью и зарабатыванием денег на лобировании их интересов ?!

Владислав Владислав Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!