Русский Колоколъ Dmitry Chasovitin/Global Look Press Отпор этническому криминалу дают серьезные мужчины из Русской Общины.
Благодарят вне зависимости от национальности: в Новой Москве общинники патрулируют улицы
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Когда уже запретят въезд этого сброда нелюдей, до чего довели ситуацию,в своей стране местное население не может жить спокойно,чем занимается президент и его администрация?! Толкрантностью и зарабатыванием денег на лобировании их интересов ?!
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9 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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9 час.
Алексей Сафронов
Грустный, но поучительный пример того, как некогда цветущая Украина, благодаря принципу "моя хата с краю", пришла сначала к Майдану, а теперь и разрухе. К сожалению и наш народ недостаточно убедительно обращается к Верховному правителю из-за огромного наплыва мигрантов в Россию. Так глядишь, из-за наплевательского отношения к этой беде, однажды и мы окажемся в безвыходном положении.
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8 час.
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