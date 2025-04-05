Загадочные письма: украинцам в США угрожают депортацией

Министерство внутренней безопасности США признало ошибку и подтвердило, что программа Temporary Protected Status (TPS), предоставляющая легальный статус приблизительно 240 тысячам украинцев, прибывшим после начала конфликта в 2022 году, продолжает действовать.
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