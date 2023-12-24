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Мать убитой в Прикамье 21-летней девушки обратилась к Бастрыкину

Мать убитой в Прикамье 21-летней девушки обратилась к Бастрыкину

Девушка попросила своих знакомых избить мужчину, но тот узнал об этом и убил ее.Председатель СКР поручил председателю СК по Пермскому краю Денису Головкину представить отчет о расследовании жестокого убийства 21-летней девушки в Юго-Камском.

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