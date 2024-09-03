Лимонный монстр

Сорокин познакомился с «лимонным монстром» — новым кроссовером Haval F7[{"type":"announce","attr":{},"content":"Знаете, в чем основная новизна кроссовера Haval F7 второго поколения? Вовсе не в переходе на модульную платформу L.
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