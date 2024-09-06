Мария Багреева: на 13% увеличился оборот химических производств Москвы

Столичные производители химической продукции увеличили оборот на 13,4% за год в сопоставимых ценах – по итогам первого полугодия 2024 года он составил 135,5 млрд рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.