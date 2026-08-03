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Верховный Суд РФ закрепил абсолютный запрет на одностороннее прекращение договора передачи электроэнергии сетевой организацией

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации вынесла знаковое решение, отказав в удовлетворении заявления о признании частично недействующим пункта 32 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.

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