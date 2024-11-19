Замгубернатора взял свердловский туризм в ручное управление

Свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий сферы цифровизации, инвестиций и туризма, поставил общую задачу пытавшимся до недавнего времени конкурировать структурам — проработать создание туристического маршрута, который свяжет несколько регионов УрФО.
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