Адылбек Касымалиев обсудил вызовы продовольственной безопасности в ЕАЭС

Глава киргизского кабмина Адылбек Касымалиев на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате 6 августа заявил о необходимости оперативного реагирования на рост цен на продовольствие в составе Евразийского экономического союза.
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