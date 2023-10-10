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Правительство РФ собирается снизить штрафы для муниципалитетов

Правительство РФ собирается снизить штрафы для муниципалитетов

Правительство России поручило Министерству юстиции РФ и другим заинтересованным ведомствам разработать механизм, который позволит снизить штрафы для бюджетных учреждений и их руководителей за нарушения, которые не в их компетенции исправить.

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